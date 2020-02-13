هونج كونج تعلق الدراسة حتى منتصف الشهر المقبل بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج - (د ب أ):

أعلنت هونج كونج أن المدارس ستظل مغلقة حتى 16 مارس المقبل ، حيث تكافح المدينة تفشي فيروس كورونا الذي أصاب عشرات الآلاف في البر الرئيسي للصين.

وقال كيفين يونج، وزير التعليم في هونج كونج ، اليوم الخميس، إن المدينة تخطط لإطلاق برامج تعليمية عبر الإنترنت مع إغلاق المدارس.

وأضاف: "تعليق الدراسة لا يعني تعليق التعليم".

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وأسفر الفيروس عن 50 حالة إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة في هونج كونج التي يقطنها قرابة 7.4 مليون شخص.

وفي البر الرئيسي للصين، أعلنت السلطات الصحية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 1310 حالات على الأقل.

وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 14840 حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، بينها حالات تم تشخيصها سريريا بعد مراجعة أسلوب التشخيص، حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن السلطات الصحية صباح اليوم الخميس.