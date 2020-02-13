بريطانيا تعلن أول إصابة بـ"كورونا" في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

أعلنت السلطات البريطانية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في العاصمة لندن، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 9.

وقال بيان لوزارة الصحة البريطانية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، إن "حدوث أو انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطرا ووشيكا للصحة العامة".

وأعلنت أن جميع المصابين بفيروس كورونا في البلاد، أصيبوا بعد اتصالهم مع أحد المرضى المصابين بالفيروس داخل البلاد.

وأضافت الوزارة أنه تم نقل المرضى الجدد، إلى وحدات الأمراض المعدية في مستشفيات جايز وسانت توماس ورويال فري في العاصمة لندن.