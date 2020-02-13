الصين تستبدل رئيس اللجنة الإقليمية للحزب الشيوعي في مقاطعة هوبي وسط تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):
استبدلت السلطات الصينية، رئيس اللجنة الإقليمية للحزب الشيوعي في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا المتحور، الذي تسبب في تكثيف الضغط الشعبي على قيادة البلاد، بمسؤول آخر.
وذكر تلفزيون الصين المركزي أن جيانج تشوليانج، لم يعد يشغل أي مهام وظيفية في لجنة الحزب بالمقاطعة.
وجيانج هو أبرز مسؤول تتم معاقبته بسبب تعامل الحكومة المحلية مع تفشي فيروس كورونا.
وجرى استبدال جيانج، بعمدة شنغهاي السابق ينج يونج.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من قيام الصين بفصل اثنين من المسؤولين عن لجنة الصحة في هوبى.
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