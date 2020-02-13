رئيس الحزب الديمقراطي في ولاية أيوا الأمريكية يعلن استقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أعلن تروي برايس ، رئيس الحزب الديمقراطي في ولاية أيوا الأمريكية ، استقالته ، الأربعاء، عقب الفوضى التي شهدها تجمع حزبي مؤخرا.
وتعرض برايس لانتقادات منذ التجمع الحزبي في 2 فبراير، حين أدت أخطاء فنية في تطبيق يتعلق بالإبلاغ عن الأصوات إلى أخطاء وتأخيرات في النتائج.
وكتب برايس في بيان: "ليس هناك شك في أن عملية الإبلاغ عن النتائج لم تكن تعمل، وهذا أمر غير مقبول ببساطة"، ووعد بمراجعة مستقلة لتحديد كيفية منع مثل هذا الفشل في المستقبل.
وأضاف: "الحقيقة هي أن الديمقراطيين يستحقون أفضل مما حدث في ليلة التجمع الحزبي. وكرئيس لهذا الحزب (في ولاية أيوا) ، أعتذر بشدة عما حدث وأتحمل المسؤولية عن أي إخفاقات نيابة عن الحزب الديمقراطي في أيوا".
وأوضح أن رئيسا مؤقتا للحزب هناك سينتخب يوم السبت المقبل.
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