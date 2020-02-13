"فيسبوك" تحذف حسابات على صلة بالاستخبارات الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
حذفت شركة "فيسبوك" ثلاثة حسابات تديرها حكومات أجنبية أو أطراف خارجية، لمحاولتها إخفاء هويتها الحقيقية وخداع المستخدمين على شبكة التواصل الاجتماعي.
كما أعلنت الشركة أنها حذفت عشرات من الحسابات والصفحات والمجموعات ذات الصلة بروسيا وإيران وفيتنام وميانمار "بسبب تدخل أجنبي أو حكومي، ما يعني أن تلك الشبكات تحاول التلاعب بالنقاش العام في دولة أخرى"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وتدقق فيسبوك في الحسابات التي تتضمن محتوى يهدف للتأثير على المستخدمين، وذلك منذ أن أثير مؤخرا أن حسابات روسية قامت بالتأثير على الناخبين الأمريكيين في انتخابات 2016.
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