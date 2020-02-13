اليابان تسمح لكبار السن بالنزول من سفينة خاضعة للحجر الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):
أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو أن السلطات في بلاده ستسمح لكبار السن ممن يثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، بالنزول من السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي.
وأضاف أن هناك 44 إصابة جديدة تم تسجيلها على متن السفينة، مشيرا إلى أن خمسة أشخاص في حالة حرجة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأوضح أن الأشخاص الذين يواجهون مخاطر كبيرة يمكن أن يتم إنزالهم من السفينة شريطة ألا يكونوا حاملين للفيروس.
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