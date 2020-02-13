ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر الساحل الجنوبي لبيرو اليوم الخميس. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 58 كيلومتراً تحت سطح الأرض وعند التقاء خط عرض 16.17 درجة جنوباً وخط طول 74.11 درجة غرباً. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5 درجات يضرب بيرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.