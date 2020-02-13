السيسي يشيد بالعلاقات مع فرنسا: نقدر جهود أصدقائنا

الخميس 13 فبراير 2020

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بالتعاون المثمر مع فرنسا والتطور المستمر في العلاقات بين البلدين، والتنسيق بينهما في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال استقبال السيسي لوفد مجموعة الصداقة الفرنسية - المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة كاترين موران.

وأعرب السيسي، في بيان للرئاسة المصرية، عن تقديره للتطور المستمر في العلاقات المصرية - الفرنسية، وزيادة وتيرة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى.

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وثمن التعاون الثنائي المثمر على الصعيد البرلماني، مشيراً إلى أن القاهرة تقدر جهود أصدقائها في البرلمان الفرنسي للدفع بأطر التعاون الثنائي، تعزيزاً لشتى مسارات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.

من جانبها؛ أعربت كاترين موران عن تقدير مجلس الشيوخ الفرنسي لجهود السيسي في مجال الإصلاح والتنمية، والجهود الرصينة، خصوصا في المحيط الإقليمي المضطرب؛ وهي الجهود التي أسفرت خلال السنوات الماضية لأن تصبح القاهرة قطباً للاستقرار والأمن والتنمية في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وأشاد أعضاء الوفد بالطفرة التنموية الملحوظة التي تشهدها مصر على كل المستويات، بالإضافة إلى دور مصر الحيوي، بما تمتلكه من ثقل سياسي وحضاري، في استعادة الاستقرار في المنطقة وتسوية الأزمات القائمة بها، إلى جانب التصدي لانتشار الإرهاب والفكر المتطرف.