علوش: خطاب الحريري غدا قد يكون مدخلا لترميم العلاقة بين قوى 14 آذار

لفت النائب السابق والقيادي في "​المستقبل​"، ​مصطفى علوش​ في حديث صحفي ان "خطاب رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ غدا في ​ذكرى 14 شباط​ قد يكون فاتحة أو مدخلاً لترميم العلاقة بين فريق ​14 آذار​، مع تأكيده على ضرورة أن تنطلق أي خطوة بهذا الاتجاه من إيجاد قواعد مشتركة صلبة للمعارضة ومع القوى الشعبية المنتفضة على الأرض.

وأشار إلى ان "عنوان المعارضة الذي سيجمع هذه القوى، رغم أن التجارب السابقة معها لم تكن مشجعة وفقدت فرصة ذهبية لتشكيل جبهة متراصة، يجب أن ينطلق من مسائل تنسيقية وعملية والعمل على طرح بديل جدي وصلب"، مؤكداً أن "ترميم العلاقة يحتاج إلى جهد أبعد بكثير من مناسبة".