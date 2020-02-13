أكد مسؤول الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور لـ"الشرق الأوسط" انه "لاعتبارات أمنية لا يمكن الإعلان عن مشاركة رئيس حزب القوات سمير جعجع من عدمها في الاحتفال بذكرى 14 شباط، لكن الأكيد أننا سنشارك عبر وفد رفيع من نواب ووزراء".
ورأى جبور أنه يفترض أن تشكل المناسبة محطة لإعادة ترميم العلاقة بين القوات والمستقبل وبداية لمراجعة سياسية مشتركة بينهما، وهو الأمر الذي بات حاجة ومصلحة وطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر جبور: سنشارك بذكرى 14 شباط عبر وفد لكن لا يمكن تأكيد حضور جعجع لأسباب أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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