جبور: سنشارك بذكرى 14 شباط عبر وفد لكن لا يمكن تأكيد حضور جعجع لأسباب أمنية

أكد مسؤول الإعلام والتواصل في ​حزب القوات اللبنانية​ ​شارل جبور​ لـ"الشرق الأوسط" انه "لاعتبارات أمنية لا يمكن الإعلان عن مشاركة رئيس حزب القوات ​سمير جعجع​ من عدمها في الاحتفال ب​ذكرى 14 شباط​، لكن الأكيد أننا سنشارك عبر وفد رفيع من نواب ووزراء".

ورأى جبور أنه يفترض أن تشكل المناسبة محطة لإعادة ترميم العلاقة بين القوات و​المستقبل​ وبداية لمراجعة سياسية مشتركة بينهما، وهو الأمر الذي بات حاجة ومصلحة وطنية.