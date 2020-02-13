أكدت مصادر تيار "المستقبل" في حديث لـ"الشرق الاوسط" انه تم اتخاذ قرار بعدم دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، إضافة إلى استثناء التيار الوطني الحر برئيسه ومسؤوليه كافة، عن الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لاغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري يوم غدٍ.
وأوضحت انه "تم هذا الاستثناء وأضيف التيار الوطني الحر إلى لائحة الأطراف غير المرغوب بها في هذه المناسبة، على غرار حزب الله، بعدما انقلب العهد على التسوية السياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المستقبل للشرق الاوسط: استثناء الرئيس عون والتيار من احتفال 14 شباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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