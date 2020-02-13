مصادر المستقبل للشرق الاوسط: استثناء الرئيس عون والتيار من احتفال 14 شباط

أكدت مصادر تيار "المستقبل" في حديث لـ"الشرق الاوسط" انه تم اتخاذ قرار بعدم دعوة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، إضافة إلى استثناء ​التيار الوطني الحر​ برئيسه ومسؤوليه كافة، عن الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لاغتيال رئيس الحكومة السابق ​رفيق الحريري​ يوم غدٍ.

وأوضحت انه "تم هذا الاستثناء وأضيف التيار الوطني الحر إلى لائحة الأطراف غير المرغوب بها في هذه المناسبة، على غرار ​حزب الله​، بعدما انقلب العهد على التسوية السياسية".