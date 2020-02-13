مندوب الصين لدى الامم المتحدة يؤكد اتباع بلاده الشفافية في مواجهة فيروس كورونا

أعلن مندوب ​الصين​ لدى ​الأمم المتحدة​ تشانغ جون أن بلاده تعاملت مع انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد بطريقة شفافة و"مسؤولة للغاية"، بعد انتقادات طالت بكين لعدم تحرك سلطاتها المحلية بالسرعة الكافية في مواجه الفيروس.

وقال تشانغ أمام لجنة ​الامم المتحدة​ للتنمية الاجتماعية "تبنينا دائما سلوكا منفتحا وشفافا ومسؤولا للغاية في مواجهة الوباء". وأضاف "لقد أبلغنا ​منظمة الصحة العالمية​ والبلدان المعنية ومناطق ​هونغ كونغ​ وماكاو و​تايوان​ بكل المعلومات عن الوباء بمجرد توفرها، وتشاركنا معهم التسلسلات الجينية للفيروس، وتواصلنا بفعالية مع البلدان الأخرى".

وأدى فيروس "كوفيد -19" الى وفاة أكثر من 1,350 شخصا وإصابة عشرات الآلاف منذ ظهوره في مقاطعة هوبي بوسط الصين في كانون الاول الماضي. وخارج الصين، سُجلت أكثر من 500 إصابة وحالتي وفاة في نحو 30 دولة.