سلطات اليابان: 44 اصابة جديدة بكورونا على متن السفينة السياحية "دايموند برنسس"

أعلنت سلطات ​اليابان​ تسجيل 44 اصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ على متن ​السفينة​ السياحية "دايموند برنسس".

وكان وزير ​الصحة​ الياباني، كاتسونوبو كاتو، أعلن الأسبوع الماضي، عن فرض حجر صحي على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكوهاما، بعد الكشف عن إصابة نحو 10 أشخاص من ركابها بفيروس "كورونا".

ووضعت السفينة السياحية "دايموند برنسيس" (أميرة الألماس) في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من الشهر الجاري، بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها في الثمانين من عمره، ونزل في ​هونغ كونغ​ بالفيروس.

وتعد سفينة "دايموند برنسيس" ثالث سفينة سياحية يتم عزلها بسبب فيروس "كورونا"، حيث وضع نحو 7 آلاف مسافر في الحجر الصحي في سفينة Costa Smerelda في ​إيطاليا​، ووضع 2000 شخص أيضا في الحجر الصحي على متن سفينة Holland America قبالة ​الفلبين​ يوم السبت الماضي.