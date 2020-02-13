سلطات الصين تقيل حاكم مقاطعة هوبي بؤرة فيروس كورونا

أعلنت سلطات الصين اقالة حاكم مقاطعة هوبي جيانغ تشاوليانغ بؤرة فيروس كورونا من منصبه. وقد تم تعيين عمدة ​شنغهاي​ السابق ينغ يونغ حاكما لمقاطعة هوبي مكان جيانغ تشاوليانغ​​​​​​​.

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