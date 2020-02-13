شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ولاية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان لتسهيل عملها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن المقررين الخواص يعتبر واحدة من الإجراءات الخاصة لحماية حقوق الإنسان الأفريقى، والتى تأتى ضمن آلية عمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حيث يسمح الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب للجنة إنشاء آليات فرعية مثل المقررين الخاصين واللجان ومجموعات العمل.

وأضافت مؤسسة ماعت، أن اللجنة تحدد مهام واختصاصات كل آليه فرعية سواء مقررين خواص أو مجموعات العمل، والتى تصبح مسئولة عن تقديم تقرير عن عملها فى كل دورة عادية تعقدها اللجنة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء 12 ولاية موضوعية تابعة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لتسهيل عملها فى جميع أنحاء القارة الأفريقية وهم: (من الأقدم إلى الأحدث):

1- المقرر الخاص المعنى بالسجون وظروف الاحتجاز (1996)

2- المقرر الخاص المعنى بحقوق المرأة (1999)

3- الفريق العامل المعنى بالسكان الأصليين فى أفريقيا (2000)

4- المقرر الخاص المعنى بحرية التعبير وإمكانية الوصول إلى المعلومات (2004)

5- المقرر الخاص المعنى بالمدافعين عن حقوق الإنسان (2004)

6- المقرر الخاص المعنى باللاجئين وطالبى اللجوء والمشردين داخليا والمهاجرين فى أفريقيا (2004)

7- لجنة منع التعذيب فى أفريقيا (2004)

8- الفريق العامل المعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2004)

9- الفريق العامل المعنى بعقوبة الإعدام أو الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات تعسفية والاختفاء القسرى فى أفريقيا (2005)

10- الفريق العامل المعنى بحقوق كبار السن وذوى الإعاقة (2007)

11- الفريق العامل المعنى بالصناعات الاستخراجية والبيئة وانتهاكات حقوق الإنسان (2009)

12- لجنة حماية حقوق المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والأشخاص المعرضين للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والمتأثرين به .(2010)