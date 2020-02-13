ماكرون يستقبل روتي الجمعة لبحث الملفات الأوروبية

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باريس: يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي يجري زيارة إلى فرنسا لبحث الملفات الأوروبية وبريكست، وفق ما أعلن الأربعاء قصر الإيليزيه.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون وروتي سيبحثان خلال غداء عمل في قصر الإيليزيه الرئاسي "الجلسة الطارئة للمجلس الأوروبي المقررة في 20 شباط/فبراير والتي ستناقش الميزانية الأوروبية المقبلة وبريكست وتوسعة الاتحاد الأوروبي وملف الهجرة والمؤتمر حول مستقبل أوروبا".

وتنتمي الأحزاب الداعمة لماكرون في المجلس الأوروبي كما تلك الداعمة لروتي إلى التكتل السياسي نفسه: تجديد أوروبا.

وفي قمة 20 شباط/فبراير ستسعى الدول الأعضاء الـ27 في التكتل إلى إيجاد حل لمشكلة "الإطار المالي المتعدد السنوات" للاتحاد الأوروبي (2021-2027).

ويدعو البرلمان الأوروبي إلى ميزانية تعادل 1,3 بالمئة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، فيما تدفع المفوضية الأوروبية باتجاه ميزانية تعادل 1,114 بالمئة (أي ميزانية قدرها 1,134 مليار يورو وفق الأسعار الثابتة للعام 2018 أو 1,279 يورو وفق الأسعار الجارية)، علما أن دولا، من بينها هولندا، ترفض أن تتخطى ميزانية التكتل نسبة 1 بالمئة من الدخل القومي الإجمالي.