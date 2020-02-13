شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب برفع غرامات الأرز: مش هنعيش على الفول الصويا والذرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة فى التعامل مع ملف غرامات الأرز، لافتًا إلى أن الغرامات وصلت على المزارعين فى محافظة الدقهلية فقط إلى ما يقرب من مليار جنيه، مما أصبح يشكل صعوبة على الفلاحين فى السداد، وأصبح الكثير منهم معرضًا للسجن بسبب ذلك، خاصة أن هناك شريحة عريضة لا تستطيع الدفع، مما قد ينعكس على ملف الزراعة بشكل عام، الذى يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة خاصة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن نصيب المحافظة من الغرامات فقط وصل لمليار جنيه، وهذا يعنى أن الغرامات على مستوى الجمهورية وصلت نسبتها لمبالغ كبيرة، وهذا سيؤثر على الزراعة، لافتًا إلى أن هناك محافظات ومنها الدقهلية تعتمد على الأرز كوجبة أساسية، وهذا يعنى أن زراعة الأرز أمر ضرورى، بالإضافة إلى أن هناك أنواع تربة لا تصلح سوى لزراعة أرز، وهذا يعود لطبيعة التربة الطيبية، قائلا: "مش هنعيش على الفول الصويا والذرة".

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة حصر الأراضى الزراعية التى لا تصلح سوى لزراعة أرز، ومن ثم يتم إعفاؤها من الغرامات، على أن يكون هناك تناوب بين باقى الحصة المتبقية من الأراضى المراد زراعتها، وهذا من شأنه الحفاظ على مستقبل الزراعة، وفى الوقت نفسه إعفاء الفلاحين من الغرامات، خاصة أنه تصل فى بعض الوقت لحد مرهق للمزارعين، وفى الوقت نفسه الأرز الوجبة الأساسية للعديد من المواطنين فى مختلف المحافظات.

ووفقًا لنص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب "لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس".