نظر دعوى أحمد عز لنقل توأمه من زينة لمدرسة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من عمر عبدالرحمن، محامي الفنان أحمد عز والتي يطالب فيها بالإشراف التعليمي على طفليه من الفنانة زينة ونقلهم إلى مدرسة أخرى.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، أجلت نظر دعوى أقامتها الفنانة زينة تطالب بنفقة مصروفات دراسية لتوأمها وقيمتها 900 ألف جنيه من أحمد عز لجلسة الأول من مارس المقبل.

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وفي وقت سابق أيدت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر الحُكم الصادر بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة طفليه من الفنانة زينة لـ30 ألف جنيه مصري.

كانت الفنانة زينة أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطالب فيها أحمد عز بنفقة طفليها عز الدين وزين الدين، بعدما قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد الحكم.

يذكر أن محكمة الأسرة قضت في يناير 2018 بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه.