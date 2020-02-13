مصرع شخص وإصابة ٥ في تصادم سيارة نقل و توكتوك بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
لقى شخص مصرعه، وأصيب ٥ آخرين في حادث تصادم صباح اليوم الخميس، بين سيارة نقل و توكتوك، أمام قرية الخرطوم مدخل مركز بدر، بمحافظة البحيرة.
تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا بحادث تصادم بمركز بدر، أسفر عن وفاة السعيد على غنيم، ٢٠ سنة، و إصابة كل من: رامى بسيوني البربرى، ٢٥ سنة، وحامد محمود خميس، ٢٨ سنة، واسلام محمد احمد ٢٢ سنة، و مصطفى عمر محمود، ٢٤ سنة، وأحمد عبد الرحمن النحراوي ٢٣ سنة.
جرى نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون المركزي، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وتحرر المحضر اللازم.
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