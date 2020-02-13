أعلنت السلطات البريطانية، أمس الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة لندن، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى تسعة.
ويوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة البريطانية،أن جميع المصابين بفيروس كورونا في البلاد، أصيبوا بعد اتصالهم مع أحد المرضى المصابين بالفيروس داخل البلاد.
وذكرت الوزارة أنه تم نقل المرضى الأربعة الجدد، إلى وحدات الأمراض المعدية في مستشفيات جايز وسانت توماس ورويال فري في العاصمة لندن.
وقال بيان لوزارة الصحة البريطانية إن "حدوث أو انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطرا ووشيكا للصحة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تعلن أول إصابة بـ"كورونا" في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.