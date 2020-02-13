كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترامب يعلن خطة سلام مع حركة طالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي الأمريكي دونالد ترامب، عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان في أفغانستان، وفقًا لما أفادت قناة الغد الفضائية، في خبر عاجل.

يُذكر أن حركة طالبان الأفغانية حركة قومية-إسلامية سنية سياسية مسلحة متطرفة، ويعتقد قياداتها أنهم يطبّقون الشريعة الاسلامية، ونشأت عام 1994م وحكمت أجزاء كبيرة من أفغانستان وسيطرت على العاصمة الأفغانية كابل في 27 سبتمبر 1996م. وقد أعلنت قيام الإمارة الإسلامية في أفغانستان وأميرها الحالي هو هبة الله أخوند زاده.