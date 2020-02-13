شكرا لقرائتكم خبر عن «الناتو» يستجيب سريعا لطلب «ترامب» بشأن العراق والان نبدء بالتفاصيل

تعهد حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتوسيع مهمة التدريب التي يقوم بها في العراق كرد مبدئي سريع على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحلف إلى القيام بدور أكبر في الشرق الأوسط.

وقرر وزراء دفاع الحلف زيادة عدد أفراد الحلف الذين يقومون بمهمة التدريب في العراق الذين يبلغ عددهم 500 فرد من خلال نقل بعض القوات الأكبر المنتشرة ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في العراق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج قوله يوم الأربعاء للصحفيين بعدما ترأس الجزء الأول من اجتماع وزراء دفاع دول الحلف :"سيشمل هذا القيام ببعض أنشطة التدريب الحالية للتحالف العالمي".

وأضاف :"كما وافق الوزراء على استكشاف ما الذي يمكن أن نقوم به بعد هذه الخطوة الأولى".