شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يبدي موافقة مشروطة على السلام مع طالبان والان نبدء بالتفاصيل

قالت شبكة فوكس بيزنس، أمس الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب أعلن قرارا مشروطا لإبرام اتفاق سلام مع طالبان في أفغانستان، بعد أن أبلغت مصادر رويترز أنه من الممكن توقيع اتفاق هذا الشهر.

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