شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكي يقاضي مؤسسات قطرية لتمويلها تنظيمات إرهابية في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مجلة «نيوزويك» الأمريكية عن قيام صحفي ورهينة سابق لدى تنظيم القاعدة برفع دعوى ضد بنك قطر الإسلامي، ومؤسسة قطر الخيرية؛ بسبب دعمهما الجماعة الإرهابية، التي احتجزته.

وبحسب تقرير للمجلة الأمريكية، فإن ماثيو شيرير، وهو أمريكي احتجز في سوريا كرهينة لعدة أشهر في عام 2013، بدأ الشهر الماضي ما سمّاه «المعركة النهائية» لمحاكمة مَنْ يعتقد أنهم المسؤولون الحقيقيون أمام العدالة عن تجربته المؤلمة.

» بنك قطر الإسلامي

وتابع التقرير يقول: «لكن بدلًا من ملاحقة متشددي القاعدة، الذين احتجزوه أسيرًا وهددوا حياته، يستهدف المصور الصحفي بنكًا متعدد الجنسيات، يقول إنه يسهل عمليات هؤلاء المتطرفين».

وأردف التقرير: «بعد أكثر من 6 سنوات من الفرار من خلال نافذة سفلية صغيرة في غرفة احتجاز مؤقتة في سوريا، رفع شيرير دعوى قضائية في يناير الماضي ضد بنك قطر الإسلامي، مستندًا في ذلك إلى أن المتشددين المتطرفين في تنظيم القاعدة كانوا مدعومين بالتبرعات والجمعيات الخيرية، التي يتم توجيهها عبر هذا البنك».

وبحسب التقرير، فإن شيرير يسعى للحصول على تعويضات عن الإصابات والأضرار، التي لحقت به أثناء احتجازه كرهينة من قِبَل جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، الذي يعمل الآن تحت اسم هيئة تحرير الشام، وأحرار الشام.

ولفتت «نيوزويك» إلى أن الدعوى تقول إن المنظمات الإرهابية استفادت من فشل البنك في فحص عملائه بشكل صحيح.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن قضية شيرير قد تؤدي إلى إحراج النظام القطري، الذي سعى طوال سنوات إلى تعزيز العلاقات مع واشنطن.

» الأسرة الحاكمة

وتابعت: «بينما كانت دعوى شيرير، التي تمّ تقديمها أمام محكمة محلية بولاية فلوريدا، تركز على منظمتين لهما صلات مشتبه بها ومعروفة مع المتطرفين السوريين، إلا أنه أعرب عن إحباطه من أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر، التي لأفراد منها مقاعد في مجلس إدارة البنك، ومن بينهم رئيس مجلس الإدارة».

ونقلت عن شيرير، قوله: «هذا أمر سخيف. أفراد العائلة الحاكمة في قطر متورطون في هذا بشدة. الدعوى لا تدين العائلة الحاكمة ولا الحكومة القطرية مباشرة».

وبحسب التقرير، تعمل إحدى المنظمات المذكورة في الدعوى، وهي مؤسسة قطر الخيرية، منذ فترة طويلة مع الأمم المتحدة وتم الاحتفاء بإنجازاتها الإقليمية.

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وأردف التقرير: «تشير البرقيات المسرّبة من عام 2009 إلى أن الحكومة الأمريكية كانت قلقة بشأن المنظمة؛ بسبب أنشطتها المشبوهة في الخارج وعلاقاتها بالمتطرفين، إضافة إلى نيتها واستعدادها لتقديم الدعم المالي للمنظمات الإرهابية، التي ترغب في مهاجمة الأشخاص أو المصالح الأمريكية».

وأشارت «نيوزويك» إلى أن الحكومة القطرية والسفارة القطرية بواشنطن رفضتا طلبات المجلة التعليق على الدعوى.

وتابعت: «سافر شيرير أولًا إلى سوريا في نوفمبر 2012 كصحفي مستقل لتوثيق الحرب الأهلية في البلاد، وسافر إلى حلب لتغطية القتال عن قرب في ديسمبر 2012».

» ترهيب الصحفيين

وأردفت: «قضى شيرير أكثر من أسبوعين يقدم تقارير عن الحرب قبل أن يختطفه 3 رجال ملثمين ومسلحين كرهينة؛ ليبدأ بعدها محنة استمرت 211 يومًا، تقول الدعوى المقدمة للمحكمة إنها أخذت شيرير إلى مرحلة تتجاوز الاكتئاب».

وتعرض شيرير للضرب بانتظام من قِبَل خاطفيه، الذين جوّعوه، ورفضوا دخوله إلى دورات المياه لعدة أيام، وهدّدوه بإعدام بلا محاكمة، في محاولة منهم لإقناع الحكومتين القطرية والأمريكية بدفع فدية مقابل إطلاق سراحه، وفي الوقت نفسه ترهيب الصحفيين، الذين يقومون بتغطية النزاع، وهي الخدمة التي قدمتها الحكومة القطرية لرهائن آخرين.

وبحسب المجلة، فإن قطر لعبت دورًا رئيسًا في تقديم الأسلحة والتمويل بشكل مباشر أو غض الطرف عن التبرعات الخاصة.

وتابعت: «في عام 2014، قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية ديفيد كوهين إن قطر ذات سلطة قضائية متساهلة بشكل خاص مع جمع التبرعات لإرهابيين».

واستندت دعوى شيرير إلى الأدلة والشهادات، التي قدّمت إلى لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب للخدمات المالية في عام 2003، والتي أشارت إلى أن قطر الخيرية لعبت دورًا حاسمًا في البنية التحتية الإرهابية العربية والأفغانية عن طريق غسل وتحويل الأموال المملوكة لأسامة بن لادن وحلفائه.

ومضى تقرير المجلة يقول: «تم احتجاز شيرير مع مجموعة متنوعة من السجناء، سواء جنود النظام أو رجال الميليشيات أو ببساطة الأشخاص، الذين تم اعتقالهم من قِبَل المتطرفين».

وتابع: «قال شيرير إنه في حال فوزه بالقضية فإنه يأمل أن يتم تخصيص الأموال لمساعدة مَنْ نجوا، وعائلات الذين لم يتمكنوا من ذلك، والمتمردين الذين ساعدوه في النهاية على الهروب إلى تركيا».