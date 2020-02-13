شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان العراقية: 300 عائلة فلسطينية في بغداد مهددة بالتشرد والان نبدء بالتفاصيل

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي أمس الأربعاء، أن 300 عائلة فلسطينية باتت مهددة بالتشرد في العراق بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين بدلات الإيجار عنهم.

وقال البياتي، في بيان بثه موقع «السومرية نيوز» العراقي: إن تلك العوائل لديها نية بالتظاهر في ساحة التحرير للبحث عن حلول.

وأضاف: «بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين بدلات الايجار عنهم، هناك 300 عائلة فلسطينية في بغداد - أغلبهم من المرضى وكبار السن والأطفال والأرامل- مهددة بالتشرد في العراق».

وأوضح البياتي أن «هناك نية للتوجه إلى ساحة التحرير للبحث عن حلول مع أهل البلد للمطالبة بالحقوق منذ أربعة أشهر».

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من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين من محافظتي رام الله وقلقيلية.

وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هيثم صقر محمود زايد، وشقيقه محمد من منزلهما في حي الطيرة، كما داهمت منزل فخر زيد أبو شعر من بلدة بيتونيا غرب رام الله وعبثت بمحتوياته. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، واعتقلت يامن عبيد القدومي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه. وفي محافظة الخليل، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، فلسطينيين من مخيم العروب كما داهم بلدة بيت كاحل شمال المحافظة.

وأفادت مصادر فلسطينية في الخليل بأن جيش الاحتلال اعتقل الفتى بهاء جوابرة، ولؤي جوابرة، عقب دهم منزلي ذويهما، في مخيم العروب شمال الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال أيضا، بلدة بيت كاحل شمال الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل وفتشت مركبات الأهالي ودققت في هوياتهم.