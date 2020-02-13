شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعو المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب النووي والان نبدء بالتفاصيل

دعت المملكة، أول أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى تعزيز التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب النووي، وعدم وصوله إلى الجماعات الإرهابية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال ترؤسه الوفد المشارك بمؤتمر الأمن النووي المنعقد في العاصمة فيينا.

» اهتمام المملكة

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ما توليه المملكة من اهتمام خاص بالأمن النووي، وحرصها على أن يكون أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الخاصة بمشروعها الوطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التي باشرت أعمالها ومسؤولياتها في استقلالية ومهنية عالية في الجوانب الرقابية المتعلقة بالأمن والأمان، والضمانات النووية، وأكد سموه على دعم المملكة للقرارات الدولية في هذا المجال، والتحقق من حماية الإنسان والبيئة، وإصدارها القانون النووي الذي تضمن الجوانب المتعلقة بالأمن النووي، وفق الأطر والمعايير الدولية، بالإضافة إلى تنظيم المملكة - وبالتعاون مع الوكالة - سلسلة من ورش العمل والندوات الخاصة بتنمية وبناء القدرات البشرية المتعلقة بمجالات الأمن النووي بحسب (واس).

» الأمن النووي

ونوّه محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في كلمته خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في مؤتمر الأمن النووي المنعقد حاليًا في العاصمة فيينا، إلى أن السعودية دأبت على دعم القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، ومنها قرار مجلس الأمن 1540، والمصادقة على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها، وتأييدها مدونة قواعد سلوك أمان المصادر المشعة وأمنها، بالإضافة إلى أنها طرف في الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي.

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وأضاف سموه: من هذا المنطلق تؤكد المملكة على أهمية إيلاء هذا الجانب المزيد من الاهتمام الدولي بالنظر إلى التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وانتشار عدد من الميليشيات والجماعات الإرهابية فيها.

» مكافحة الإرهاب

ودعت المملكة على لسان الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، المجتمع الدولي لتعزيز جميع التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب النووي، حيث أشار سموه إلى محاربة المملكة للإرهاب بشكل عام، والنووي منه بشكل خاص.

وأشار سموه إلى أن المملكة بادرت في التبرع بمبلغ عشرة ملايين دولار؛ لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي بالتعاون وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي سيتم بدء العمل في تشييده خلال الفترة القريبة القادمة.

وفي الختام أعرب سموه عن أمله في أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف التي يصبو إليها.