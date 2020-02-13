شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان ينصب منظومة دفاع جوي بمطار معيتيقة الليبي والان نبدء بالتفاصيل

فيما دعا مجلس الأمن الدولي للتصويت أمس الأربعاء على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ تحرك الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في إبريل الماضي، لاستعادة العاصمة طرابلس من قبضة الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المسلحة، أعلن مصدر ليبي مسؤول لـ«اليوم» عن بدء تركيا في إنشاء منظومة دفاع جوي بمطار معيتيقة.

وبحسب المصدر، فإن الرئيس التركي أردوغان بالتنسيق مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بدأ في تركيب منظومة دفاع جوي تركية من طراز «هوك» المضادة للطائرات.

من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن ختام الجولة الثانية من المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي والمالي في القاهرة، مؤكدة في بيان رسمي، أن المشاركين طالبوا بضرورة تشكيل حكومة وطنية موحدة، واتفقوا على إنهاء الخلاف بين المؤسسات المالية؛ لتأثيره السلبي على الوضع الاقتصادي لا سيما القطاع المصرفي.

ويعد المسار الاقتصادي أحد المسارات الثلاثة إلى جانب المسارين السياسي والعسكري اللذين أطلقتهما البعثة وأقرهما مؤتمر برلين.

من جانب آخر، قال نواب ليبيون: إن البعثة الأممية تتجاهل الصفة الشرعية لمجلس النواب وتتواصل معهم بشكل فردي، للمشاركة في لقاء جنيف المرتقب، مؤكدين أنهم رفضوا ملء الاستمارات التي أرسلت، واشترطوا أن تكون من خلال البرلمان المختص بتفويض بعضهم للمشاركة في الحوار.