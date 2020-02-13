شكرا لقرائتكم خبر عن أوضاع الشرق الأوسط بمشاركة سعودية في مجلس الأمن والان نبدء بالتفاصيل

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس في جلسة مجلس الأمن المنعقدة لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.

وجرى خلال الجلسة مناقشة الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة خطة السلام، والتي عُرفت بـ «صفقة القرن» في 28 يناير. واستمع المعلمي والحضور إلى الإحاطة التي قدمها رئيس دولة فلسطين الشقيقة محمود عباس حول موقف فلسطين من مبادرة السلام الأمريكية.

واستمع مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، إلى كلمة الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، وإلى البيان المشترك لأعضاء دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، بلجيكا وفرنسا وإستونيا وألمانيا وبولندا، والبيانات التي ألقيت في هذا الشأن.

الجدير بالذكر أن السفير المعلمي كان قد أكد في عدة مناسبات سابقة في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها على موقف المملكة الثابت والراسخ في نصرة القضية الفلسطينية وأنها تقبل ما يقبل به ويرتضيه الشعب الفلسطيني وقيادته، وترفض ما يرفضه الفلسطينيون.

والمملكة أكدت أيضًا دعمها الإجماع العربي المساند لموقف دولة فلسطين الشقيقة في مجلس الأمن، وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وحقهم في تقرير مصيرهم وفقًا للمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.