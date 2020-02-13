نادٍ ألماني فرط في التعاقد مع هالاند بسبب 5 آلاف يورو

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إيرلينج هالاند
فرط نادي هوفنهايم الألماني في فرصة التعاقد في وقت سابق مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، المنضم إلى صفوف بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
اللاعب الدولي النرويجي سجل بداية استثنائية بقميص "أسود الفيستيفال" بتسجيله 8 أهداف في أول 5 مباريات خاضها مع الفريق.
وكشفت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية عن تفريط هوفنهايم في فرصة ضم هالاند عام 2016، بعدما أمضى أسبوعا تحت الاختبار في النادي.
وأفادت الصحيفة بأن صاحب الـ19 عاما نال إعجاب مسؤولي هوفنهايم في ذلك الوقت، لكن انتقال اللاعب إلى النادي الألماني فشل بسبب راتبه الشهري، الذي كان يبلغ حينها 5 آلاف يورو فقط.
ورأى مسؤولو هوفنهايم أن هذا الراتب مبالغ به بالنسبة لناشئ لم يتجوز عمره 15 عاما في ذلك الوقت.
وأشارت الصحيفة إلى سقف رواتب الناشئين في هوفنهايم، الذي لا يتجاوز 2000 يورو، وهو ما حال دون إتمام صفقة هالاند، لتضيع الفرصة على النادي في الظفر بأحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا.
وبدلًا من هوفنهايم، انضم هالاند بعد ذلك إلى نادي مولده النرويجي، ليلعب مع الفريق الأول بعد فترة قصيرة، تحت قيادة مواطنه أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد الحالي.
وبعد عامين، انتقل هالاند إلى ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل 8 ملايين يورو، أي ما يعادل 67 ضعف ما كان سيتقاضاه اللاعب حال انضمامه لناشئي هوفنهايم قبلها بسنوات.
وشاء القدر في النهاية أن يعود هالاند لألمانيا بعد 4 سنوات، لينضم إلى دورتموند مقابل 20 مليون يورو، ويتوهج معه منذ مشاركته الأولى، التي شهدت تسجيله ثلاثية "هاتريك" أمام أوجسبورج.
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