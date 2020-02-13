ماكرون سيستقبل رئيس الوزراء الهولندي لبحث الملفات الأوروبية

أعلنت ​الرئاسة الفرنسية​ أن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ سيستقبل ​​​​​​​يوم الجمعة رئيس الوزراء الهولندي ​مارك روتي​ الذي يجري زيارة إلى ​فرنسا​ لبحث الملفات الأوروبية و​بريكست​، مبينة أن ماكرون وروتي سيبحثان خلال غداء عمل في قصر الإيليزيه الرئاسي "الجلسة الطارئة للمجلس الأوروبي المقررة في 20 شباط والتي ستناقش الميزانية الأوروبية المقبلة وبريكست وتوسعة ​الاتحاد الأوروبي​ وملف ​الهجرة​ والمؤتمر حول مستقبل ​أوروبا​".

وفي قمة 20 شباط ستسعى الدول الأعضاء الـ27 في التكتل إلى إيجاد حل لمشكلة "الإطار المالي المتعدد السنوات" للاتحاد الأوروبي (2021-2027).