ماكرون سيستقبل رئيس الوزراء الهولندي لبحث الملفات الأوروبية

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل يوم الجمعة رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي يجري زيارة إلى فرنسا لبحث الملفات الأوروبية وبريكست، مبينة أن ماكرون وروتي سيبحثان خلال غداء عمل في قصر الإيليزيه الرئاسي "الجلسة الطارئة للمجلس الأوروبي المقررة في 20 شباط والتي ستناقش الميزانية الأوروبية المقبلة وبريكست وتوسعة الاتحاد الأوروبي وملف الهجرة والمؤتمر حول مستقبل أوروبا".
وفي قمة 20 شباط ستسعى الدول الأعضاء الـ27 في التكتل إلى إيجاد حل لمشكلة "الإطار المالي المتعدد السنوات" للاتحاد الأوروبي (2021-2027).
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