مندوب روسيا بالأمم المتحدة: الليبيون فقط هم من يجب أن يتخذوا القرار بشأن بلادهم

أعلن مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، ​فاسيلي نيبينزيا​ أن "الليبيين فقط هم من يجب أن يتخذوا القرار بشأن بلادهم"، مؤكداً أن "​موسكو​ امتنعت عن التصويت على مشروع القرار البريطاني بشأن ​ليبيا​ لأنه ليس من الواضح عن ما إذا كانت جميع قوى النزاع مستعدة لتنفيذ قرارات برلين".

هذا وتبنى ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة قرارًا بشأن ليبيا يعزز نتائج ​مؤتمر برلين​ والحاجة إلى وقف دائم ل​إطلاق النار​ في البلاد.