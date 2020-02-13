مندوب روسيا بالأمم المتحدة: الليبيون فقط هم من يجب أن يتخذوا القرار بشأن بلادهم

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا أن "الليبيين فقط هم من يجب أن يتخذوا القرار بشأن بلادهم"، مؤكداً أن "موسكو امتنعت عن التصويت على مشروع القرار البريطاني بشأن ليبيا لأنه ليس من الواضح عن ما إذا كانت جميع قوى النزاع مستعدة لتنفيذ قرارات برلين".
هذا وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا بشأن ليبيا يعزز نتائج مؤتمر برلين والحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.
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