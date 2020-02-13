خارجية المكسيك: خفض تدفق المهاجرين نحو الولايات المتحدة بـ74,5%

أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ابرارد، خفض تدفقات المهاجرين غير القانونيين باتجاه الولايات المتحدة بنسبة 74,5% منذ شهر ايار 2019، مشيرا الى أنه "اليوم لدينا نتائج ايجابية، ليس لأن الأمر يتعلق فقط بخفض التدفق غير القانوني، وهو الهدف الرئيس، وإنّما ايضاً لأنّ الأشخاص المتواجدين على التراب الوطني في أمان".
ولفت ابرارد إلى انّ المكسيك منحت 60 ألف وظيفة لمهاجرين متواجدين على أراضيها"، مبينا أن "الهدف ليس أن يطلب هؤلاء مأوى، وإنّما الحد من الاحتمال المرتفع جدا في أن يقرروا الهجرة".
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