لفتت مصادر ​رئاسة الحكومة​ لقناة الـ"MTV" إلى أنّ "اللقاء بين رئيس الحكومة ​حسان دياب​ ومفتي الجمهورية اللبنانية المفتي ​عبد اللطيف دريان​ كان جيّد جدًّا، وهناك صداقة بين الجانبين، وقد أبلغ المفتي دريان، دياب أنّ كلّ المواقف وما قيل خلال فترة تسمية دياب، لا تعكس حقيقة ​دار الفتوى​، فلا أحد يتحدّث عن الدار إلّا الدار نفسها الّتي تفتح أبوابها للجميع".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـMTV: اللقاء بين دياب ودريان جيد جدا وأبواب دار الفتوى مفتوحة للجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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