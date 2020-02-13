ضاهر:اشتروا 600 مليون دولار من اليوربوند لتحقيق أرباح توازي 150 مليون دولار

كشف النائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "مجموعة قامت بشراء 600 مليون ​دولار​ من اليوربوند، وبدأت حملة من التهويل الإعلامي وشراء ذمم مسؤولين و​صحافيين​ من اجل خلق جو ضاغط لاجبار ​الحكومة​ على دفع استحقاق آذار لتحقيق أرباح توازي 150 مليون دولار خلال 30 يومًا"، مشيراً الى ان "الحملة ستزداد يوما بعد يوم، وهذا ما سوف يضع حكومة الرئيس ​حسان دياب​ أمام اول امتحان".

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