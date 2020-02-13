النشرة: حادث سير في شارع رياض الصلح في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ في شارع ​رياض الصلح​ في ​مدينة صيدا​ مقابل مسجد الصدّيق حيث فقد سائق ​سيارة​ رباعية الدفع من نوع ​مرسيدس​ السيطرة عليها واصطدم بسيارة مرسيدس متوقفة الى جانب الطريق. وعلى الفور حضر عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ التابع لمؤسسة ​معروف سعد​ وعملوا على اسعاف السائق ميدانياً. إضغط للمزيد

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