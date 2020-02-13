الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية: لا يجوز ان يستمر الظلم بحقنا

وجه ​الاساتذة المتعاقدون​ في ​الجامعة اللبنانية​ رسالة الى كل من وزير التربية و​التعليم العالي​ طارق مجذوب ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور ​فؤاد ايوب​، تطالب باقرار ملف التفرغ.

وجاء في الرسالة: "نتوجه اليكم من اجل انصاف مئات ​الاساتذة المتعاقدين​ الذين ينتظرون حقهم في التفرغ منذ سنوات. ​حكومة​ جديدة نالت الثقة ولم يعد ثمة ما يمنع رفع ملف التفرغ من الجامعة الى وزير التربية ومنه الى ​مجلس الوزراء​، لإنهاء رحلة العذاب المقيتة، ووضع حد لهذا الظلم الموصوف... وإن مصلحة الجامعة، كما واكدتم وتؤكدون دوما، تقتضي تفريغ اساتذتها المتعاقدين ليخدموا جامعتهم في شكل أفضل، فعلام الانتظار؟".

وتابعت الرسالة: "أكدت حكومتكم في بيانها الوزاري أنها ستبدأ بملء الشواغر الأكاديمية في الجامعة اللبنانية خلال المرحلة الأولى من عملها (مرحلة المئة يوم الأولى). وعليه، نأمل في أن يبصر ملفنا النور قريبا ما يعزز ​التعليم الرسمي​ العالي ويرفد الجامعة الوطنية بمئات الكوادر التي تحتاج إليها".

وختمت: "في هذه الظروف الدقيقة التي تمر فيها البلاد، لا يجوز ان يستمر ظلم الأساتذة المتعاقدين وان يتركوا في مهب الريح يتناتشهم الخوف على مستقبلهم ومصيرهم. آن الأوان ان تنتهي هذه المأساة الضاربة في القدم، وننتظر منكم مبادرة عاجلة غير آجلة من أجل إنهائها".