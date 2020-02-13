شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رائف تمراز يتهم هيئة الثروة السمكية بكفر الشيخ بالتستر على الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير الزراعة، ووزير التنمية المحلية، بشأن الفساد الموجود داخل هيئة الثروة السمكية فى كفر الشيخ، وبعض المحافظات، نتيجة التقاعس فى تحصيل أموال الدولة، وإهدار المال العام، فى الوقت الذى تحارب فيه الدولة الفساد، وتقضى على جميع أشكاله وصوره، وهناك العديد من النتائج على أرض الواقع التى تم كشف النقاب عنها خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هيئة الثروة السمكية بها العديد من المخالفات، منها على سبيل المثال الدرجات الموجودة، بالإضافة لوجود بعض الأخوة داخل الهيئة، إلى جانب الدرجات الموقوفة مع بعض مديرى العموم بالرغم بأنهم محالون لمحكمة تأديبية، مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك حساب ومكاشفة لما يدور داخل هيئة الثروة السمكية.

ووفقًا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب "لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علمًا بأمر له أهمية عامة ويكون داخلاً فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينًا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقًا لتاريـخ وساعة ورودها".

وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 و200 عدا البند ثانياً، و203 من هذه اللائحة.