بالأرقام.. المؤشرات الأولية : الإعادة بين مُرشح مستقبل وطن وآخر مُستقل في انتخابات "ملوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

أسفرت مؤشرات الفرز الأولية للانتخابات التكميلية بالدائرة السابعة ومقرها مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، والتي جرت بين 7 مرشحين، عن إجراء جولة ثانية "إعادة" بين كلا من: محمد عبد الحكيم أبو زيد مرشح حزب "مستقبل وطن"، وعبد الله خليفة، "مستقل".

إجمالي عدد الأصوات بلغ 79481، الصحيح منها 76776، والباطل 2702.

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وحصل محمد عبدالحكيم أبوزيد وشهرتة صابر عبدالحكيم مرشح مستقبل وطن 26576 صوتا، وعبد الله محمد عبد الله خليفة وشهرتة عبدالله خليفة 10375 صوتا، وأحمد جمال أحمد موسى 9980 صوتا، وأسامة عبدالشكور حمزة دردير 8811 صوتا، وصلاح إسماعيل على مطر وشهرتة صلاح مطر 7537 صوتا، ومينا جميل شنودة 7698 صوتا، وزاهر ناجح زاهر وشهرتة زهجر دياب 5802 صوتا.

وأُجريت الانتخابات لخلو مقعد الدائرة، بوفاة النائب أحمد فرغلي وشهرته "أحمد شرموخ"، يوم 8 ديسمبر الماضي.

ويشرف على الانتخابات 152 مستشار وعضوا من وزارة العدل موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألف و 867 ناخب، مقسمين على 85 مركز انتخابي، و 153 لجنة فرعية موزعة كالآتي (79 مدرسة، 2 وحدة صحية، وحدة بقرية شعراوي، مجمع طبي بقرية دروة، 4 معاهد أزهرية، معهد الشهيد بقرية أم قمص، معهد فتيات أم قمص، المعهد الأزهري بقرية بني خالد، المعهد الابتدائي بقرية سان جورج).