اجتماع عسكري تركي يوناني بأثينا الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - انقرة- (د ب ا)

اتفقت تركيا واليونان، اليوم الأربعاء، على عقد الاجتماع العسكري الثالث بين البلدين في العاصمة أثينا، خلال الفترة ما بين 17 و21 فبرايرالجاري، وذلك خلال لقاء ثنائي، جمع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ونظيره اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

واتفق الجانبان، على عقد الاجتماع العسكري الثالث بأثينا، خلال الفترة المذكورة، في إطار تدابير بناء الثقة بين البلدين.

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كما أكدا على أهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة باستمرار بين تركيا واليونان.

وشهدت العلاقات بين تركيا واليونان توترًا على خلفية اتفاق التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية الذي ابرمته انقرة في نوفمبر الماضي، مع ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

ورفضت العديد من دول العالم الاتفاق بوصفه يتعارض مع القوانين الدولية.