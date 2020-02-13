كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: تحييد 55 عنصرًا من قوات الجيش السوري بمدينة إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم تحييد 55 عنصرًا من قوات الجيش السوري في مدينة إدلب.

وكان الجيش التركي، قد أرسل تعزيزات عسكرية ضمت عناصر من القوات الخاصة والمدرعات، إلى نقاط المراقبة التابعة له في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، في وقت سابق من اليوم، أن رتلًا يضم وحدات مختلفة وصل إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي جنوبي تركيا، قبل الانتقال في وقت لاحق إلى نقاط التمركز في إدلب.

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ودفع الجيش التركي بالمزيد من الوحدات العسكرية إلى الحدود السورية، وشملت التعزيزات مركبات مدرعة ودبابات وقاذفات صواريخ.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية، قولها: إن "قيادة اللواء المدرع العشرين في شانلي أورفة، أرسل 15 دبابة إلى نقاط التمركز على الحدود السورية".

وأضاف أن القوات المسلحة التركية دفعت أيضًا بمنصات إطلاق صواريخ إلى قضاء ريحانلي الحدودي، مشيرًا إلى أن نقل التعزيزات العسكرية جرى في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، في شهر مايو 2017، توصلها إلى اتفاق بشأن منطقة "لحفض التصعيد" في إدلب، وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في هذه المنطقة بناءً على اتفاق أستانة.