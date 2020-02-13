كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: الجيش لن يسمح للأمم المتحدة باستخدام المطار الوحيد العامل بطرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأربعاء، إن "الجيش لن يسمح للأمم المتحدة باستخدام المطار الوحيد العامل في العاصمة طرابلس التي يسعى للسيطرة عليها"، مضيفاً "سيتعين على الأمم المتحدة استخدام مطارات أخرى مثل مصراتة" وفقًا بوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وتابع اللواء أحمد المسماري قائلا: "لأنه لا يمكن لقواته ضمان سلامة الرحلات إلى مطار معيتيقة نظرا لأن تركيا تستخدمه كقاعدة".

هذا وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في وقت سابق من اليوم، عن أسفها لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من الجيش الوطني الليبي للهبوط في ليبيا، مشيرة إلى أن هذا الأمر تكرر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية.

وأعربت الأمم المتحدة عن "قلقها البالغ تجاه هذا الأمر"، مؤكدة على أن منع رحلاتها الجوية من السفر من وإلى ليبيا "سيعرقل بشدة مساعيها الإنسانية والمساعي الحميدة، التي تبذلها في الوقت الذي يعمل فيه جميع موظفيها بلا هوادة للمضي في الحوار الليبي - الليبي في مساراته الثلاثة وتقديم المساعدة الإنسانية، التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين الأكثر تضررا من النزاع".