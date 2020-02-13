كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مجلس الأمن يقر مشروع القرار البريطاني حول الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، أنه "أقر مشروع القرار البريطاني بشأن الأزمة الليبية"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.
ويدعو القرار الدولي إلى وقف إطلاق نار دائم في ليبيا.
هذا وأفادت مصادر دبلوماسية، في وقت سابق من صباح اليوم، بأن مجلس الأمن الدولي دعا إلى التصويت على مشروع قرار بريطاني يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا.
وكانت الدول الكبرى المعنية بالملف الليبي، قد أقرت في مؤتمر عقد في برلين الشهر الماضي؛ لحل الأزمة الليبية خطة أممية تضمنت 3 مسارات، عسكرية وسياسية واقتصادية.
ويذكر أن العاصمة الألمانية، قد استضافت يوم الأحد الموافق 19 يناير الماضي، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
وشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.
وأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.