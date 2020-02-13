كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مجلس الأمن يقر مشروع القرار البريطاني حول الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، أنه "أقر مشروع القرار البريطاني بشأن الأزمة الليبية"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

ويدعو القرار الدولي إلى وقف إطلاق نار دائم في ليبيا.