مجلس الأمن يتبنى قرار وقف إطلاق نار دائم في ليبيا

تبنى مجلس الأمن، قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء، قرارا جديدا يدعو لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.
القرار الأممي الجديد، يآتي بعد ساعات من إصدار بعثة الأمم المتحدة بليبيا، لبيان تعبر فيه عن أسفها لـ”منع” طائراتها من الهبوط في ليبيا من جانب القوات الموالية للمشير خليفة حفتر التي تستهدف مرارا المطار الوحيد الفاعل في طرابلس، مشيرة إلى أن ذلك سيعرقل جهودها الإنسانية في هذا البلد.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان “تأسف الأمم المتحدة في ليبيا لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من الجيش الوطني الليبي للهبوط في ليبيا”.
وذكرت البعثة التي يتمركز معظم العاملين بها في تونس أن هذا الأمر “قد تكرر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية”.
يشار إلى أن ليبيا التي تحتوي على أكبر احتياطي من النفط في إفريقيا، تعيش حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي بعد انتفاضة شعبية في 2011.
وتشهد البلاد معارك منذ أبريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا الذي أطلق معركة للسيطرة على العاصمة.
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