مبددا الشائعات.. العماري ينفي استيراد حافلات إسرائيلية لنقل البيضاويين

وسط تداول وسائل إعلام إيطالية لخبر استيراد حافلات إسرائيلية لتجوب شوارع العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، خرج عمدة المدينة للتوضيح.

وقال عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء ونائب رئيسة مؤسسة التعاون بين الجماعات بالدار البيضاء، أنه “على إثر ما تداولته بعض المواقع الإعلامية أؤكد للرأي العام أنه لم ولن يتم استيراد أي حافلة “إسرائيلية” للنقل العمومي وذلك خلافا لما تم نشره ببعض المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي”.

ونفي العماري لاستيراد الحافلات الإسرائيلية، يأتي بعدما قالت وسائل إعلام إيطالية، منها صحيفة “إلميساجيرو” إن اتفاقية توصلت لها مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” المفوضة بتدبير قطاع النقل، ستنقل حافلات إسرائيلية لشوارع الدار البيضاء.

وأوضحت ذات المصادر أن إيطاليا رفضت الترخيص لحافلات إسرائيلية مستعملة، مدعية تحويلها للعمل في المغرب، في صفقة قالت إنها أحيطت بالسرية.

وأثارت شائعات استيرات الحافلات الإسرائيلية موجة ردود أفعال غاضبة، خصوصا في ظل الاحتجاجات الشعبية على تطورات القضية الفلسطينية، وإحياء المطالب بتجريم التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل.