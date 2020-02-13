طنجة.. حريق بسوق حي بنكيران يلتهم متلاشيات ودراجة نارية -فيديو

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تمكن مواطنون قبل قليل، من السيطرة على حريق اندلع في السوق النموذجي الموجود في حي “بنكيران”، ما خلف خسائر مادية، دون تسجيل إصابات.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24” فإن الحريق أتى على بعض المتلاشيات، ودراجة نارية قديمة، وجانب من سيارة كانت مركونة في السوق.
ونجح سكان الحي في السيطرة على النيران المشتعلة، فيما حلت عناصر الوقاية المدنية، والأمن الوطني، والسلطة المحلية، بعين المكان للوقوف على ظروف وملابسات الحريق، الذي يجهل لحدود اللحظة الأسباب الحقيقية لوقوعه.
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