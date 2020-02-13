شغب “الكلاسيكو” يرعب من جديد.. تراشق بالحجارة يسفر عن إصابات وتهشيم زجاج حافلات وسيارات على الطريق السيار- صور

تعرضت العديد من السيارات والحافلات للرشق بالحجارة على الطريق السيار بعد نهاية “الكلاسيكو” بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي.

وأسفر التراشق عن تهشيم زجاج العديد من السيارات والحافلات، وفق ما التقطته عدسة “اليوم 24″، الشيء الذي تسبب لمجموعة من المسافرين في التوقف الإضطراري، ومنهم من وجد نفسه مطالبا بالبحث عن وسيلة تقله إلى وجهته بعد رفض العديد من السائقين مواصلة الرحلة.

وفي سياق متصل، أصيب شاب وصديقه من مدينة الرباط كانا في طريق عودتهما إلى المنزل بعد العمل بحجر طائش، استدعى نقلهما إلى المستشفى.

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وتعرض سائق الدراجة النارية لإصابةبلغية في الرأس بسبب حجر طائش فقد بسببها الوعي، وظل ممددا على الأرض في انتظار سيارة الإسعاف.

ونقل المصور الصحافي الزميل عبد المجيد بزيوات للمستشفى بعد إصابته في الرأس بواسطة “شهب إصطناعي” خلال مباراة “الكلاسيكو” بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي.

وشهدت نهاية المباراة حالات شغب بسبب اصطدامات بين أنصار الفريقين، علاوة على تراشق الحجارة رغم التعزيزات الأمنية للعبور بالكلاسيكو إلى بر الآمان.