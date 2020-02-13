شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يتبني قرار بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 فبراير 2020 صورة ارشيفية أظهرت نتائج التصويت تبني مجلس الأمن الدولي نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي توصي بوقف دائم لإطلاق النار.

Advertisements وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا بشأن ليبيا يعزز نتائج مؤتمر برلين والحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد. وأيدت 14 دولة عضوا المسودة اليوم الأربعاء، بينما امتنعت روسيا عن التصويت. ووفقًا لمصدر دبلوماسي، عارضت روسيا ذكر المرتزقة في الوثيقة. وتعبر النسخة النهائية من المسودة، التي اطلعت عليها سبوتنيك، عن قلقها إزاء تزايد مشاركة الجنود الأجانب المحترفين في ليبيا.

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