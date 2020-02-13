شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يتبنى قرارًا بوقف إطلاق النار في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
تبنى مجلس الأمن، مساء أمس الأربعاء، قرارا بوقف إطلاق النار في ليبيا.
وكان وقف لإطلاق النار برعاية روسية تركية قد دخل حيز التنفيذ في الثاني عشر من الشهر الماضي في القتال الدائر بين قوات حكومة الوفاق، والجيش الوطني الليبي.
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