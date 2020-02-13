شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى» البحريني يؤكد عمق العلاقات بين المملكتين والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال استقباله، أمس، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.
ونوه رئيس مجلس الشورى بالجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها المملكة، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وحرصها على نشر السلام والمحبة بين الدول والشعوب، مثمنا الدور الذي تقوم به في دعم البرامج التنموية والإغاثية والإنسانية بمختلف دول العالم.
من جانبه، أثنى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز على النجاح والتميز الذي حققه مجلس الشورى في مملكة البحرين، معربا عن تقديره لدور المجلس لخدمة المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
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