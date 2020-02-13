شكرا لقرائتكم خبر عن «منتدى جنيف»: الإسراع في التمويل لوقف إنتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي عقد في جنيف: إن عدد الإصابات بالفيروس في الصين بلغ 44730 حالة، والوفيات بلغت 1114 حالة وفاة ، وخارج الصين هناك 441 حالة إصابة في 24 دولة وحالة وفاة واحدة.
وأشار إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة في الصين استقر خلال الأسبوع الماضي، ولكن يجب تفسير ذلك بحذر شديد.
وأفاد بأن السفن المحتجزة ومنعت من دخول الموانئ هي إجراءات اتخذت دون تقييم مبني على الحقائق, مضيفا أن المنظمة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية ستصدر بيانا لجميع الدول لاحترام مبدأ الإبحار الحر للسفن وتقديم الرعاية اللازمة لجميع المسافرين وفقا للوائح الصحة العالمية.
وأشار إلى التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لإنشاء خطوط اتصال مع الرحلات البحرية ومشغليها لضمان تبادل المعلومات وتقديم المشورة.
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